Российские университеты начнут прием документов не позднее 20 июня 2022

Возможность подать документы в вузы очно будет зависеть от эпидобстановки в конкретном регионе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возможность для абитуриентов лично подать документы в вузы в рамках приемной кампании 2022 года будут зависеть от эпидемиологической обстановкой с COVID19.

"Сроки проведения приемной кампании устанавливаются в соответствии со сроками проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)… Возможность подавать документы лично будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в каждом конкретном регионе", - разъяснили в пресс-службе Министерства образования и науки России ТАСС.

По данным Минобрнауки, действующий порядок приема в вузы изложен в приказе ведомства от 21 августа 2020 года. Согласно этому документу, вузы должны начать прием документов на поступление по программам бакалавриата и специалитета не позднее 20 июня.

Будущим абитуриентам также напомнили, что подать документы в вуз они могут через сервис "Поступление в вуз онлайн", через информационную систему выбранного ими университета, а также по почте.