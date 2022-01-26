Глава Амурской области Василий Орлов: На реконструкцию поликлиники № 2 в Благовещенске выделяется 210 млн рублей

В поликлинике №2 Благовещенска стартовал капитальный ремонт. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область в 2022 году продолжит программу модернизации учреждений здравоохранения. В Благовещенске масштабный ремонт начался в городской поликлинике №2. По словам губернатора области Василия Орлова, здание клиники будет отремонтировано «под ключ». На ее модернизацию из бюджета выделяется 210 миллионов рублей.

- Реконструкция поликлиники № 2 в Благовещенске ведется по системе «под ключ». То есть проектирует и выполняет реконструкцию объекта одна и так же организация, которая в дальнейшем и несет ответственность за результаты, качество, сроки строительства, - отметил Василий Орлов. - Согласно заключенному контракту, стоимость реконструкции - более 210 миллионов. Деньги на эти цели предусмотрены в рамках программы «Развитие здравоохранения Амурской области».

Строителям предстоит немало работы: главная задача – максимально расширить общественные пространства поликлиники. Она была построена в 80-х годах, и сотрудники учреждения постоянно жаловались на тесноту в зоне регистратуры и в некоторых других помещениях. Здание пришлось полностью перепланировать для комфорта посетителей и медиков. Кроме того, будет благоустроена прилегающая к поликлинике территория. На ней установят лавочки и сделают современное уличное освещение.

Сейчас в здании идут демонтажные работы. Как только они завершатся, строители приступят к отделке помещений. На время ремонта врачи поликлиники №2 принимают пациентов в других корпусах. Для удобства жителей городские власти частично скорректировали автобусные маршруты, чтобы люди смогли быстрее добираться на прием к специалистам.

Напомним, в декабре прошлого года в Благовещенске завершилась реконструкция ожогового отделения областной больницы. Отделение, минувшей осенью отметившее полувековой юбилей, выполняет функции областного ожогового центра. В нем лечатся пациенты с термическими травмами из всех районов Амурской области. Стоимость реконструкции составила 36 миллионов рублей. В здании не только сделали капитальный ремонт, но и оснастили его новейшим оборудованием. В каждой палате появились экстренные кнопки вызова врача и кондиционеры. Руководство клиники собирается установить в палатах специальные противоожоговые кровати, а также закупить вакуумный аппарат для лечения термических ран.