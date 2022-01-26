Почти 650 тысяч рабочих мест поддержали льготные кредиты ФОТ 3.0 в период нерабочих дней

Второй этап программы ФОТ 3.0 был запущен 1 ноября как антикризисная мера поддержки бизнеса в период нерабочих дней.

За два месяца действия программы бизнес получил 88,7 млрд рублей льготных кредитов. «В рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 почти половину объема оказанной поддержки получили предприятия общественного питания. Им выдано 41,5 млрд рублей», - рассказал изданию министр экономического развития России Максим Решетников.

Среди получателей поддержки почти 4 тысячи предприятий из сферы ремонта компьютеров и бытовой техники. Им было предоставлено кредитов на 9,6 млрд рублей. Еще 7,8 млрд рублей получили 2 тысячи стоматологических клиник. При этом, основными получателями поддержки стали микро и малые предприятия, их доля в кредитном портфеле программы составила более 85%.

Кредитной поддержкой по программе ФОТ 3.0 также могли воспользоваться социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО). С ними было заключено около 300 кредитных соглашений на сумму 2,7 млрд рублей.

Лидерами по объему оказанной предпринимателям поддержки стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.

В программе льготного кредитования ФОТ 3.0 участвовали 35 банков, среди которых наибольшее количество кредитов выдали Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Открытие и Альфа-Банк.

Кроме того, в рамках второго этапа ФОТ 3.0 для 13,5 тысяч компаний, которые взяли кредиты летом 2021 года в рамках первого этапа программы, была снижена кредитная нагрузка за счет продления срока погашения кредита до 1 года.

Для расширения доступа к банковским кредитам осенью прошлого года также был запущен механизм «зонтичных» поручительств. С его помощью малый и средний бизнес смог дополнительно привлечь свыше 25 млрд рублей. Ожидается, что эта мера поддержки, реализуемая в рамках нацпроекта МСП под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова, поможет бизнесу получить к 2024 году не менее 600 млрд рублей финансирования.

Больше о мерах поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» можно узнать на: национальныепроекты.рф