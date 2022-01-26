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Общество26 января 2022 11:50

Около четверти россиян страдают от ожирения

Академик РАН сообщил, что около четверти россиян страдают от ожирения
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Около четверти россиян страдают от ожирения

Около четверти россиян страдают от ожирения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности академик РАН Виктор Тутельян сообщил, что более половины россиян имеют проблемы с лишним весом, четверть граждан страдают от ожирения.

- По регулярным систематическим эпидемиологическим исследованиям в разных регионах страны, где-то 55% (населения) имеют это все - и избыточная масса тела, и ожирение, из этих 55% - ожирение, то есть уже высшую форму избыточной массы тела за счет жира, (имеют) 25-26%, — рассказал он в эфире телеканала НТВ.

Также растет количество детей с лишним весом, что вызывает беспокойство, отметил Тутельян. Специалист предположил, что проблема обострилась отчасти из-за пандемии коронавирусной инфекции. Люди стали меньше двигаться и больше «заедать» стресс, сказал Тутельян.

Напомним, ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в интервью Радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости решать проблему ожирения граждан в России. В частности, это должно отражаться и на чиновниках. По мнению Жириновского, вес чиновника не должен превышать 100 килограмм. Позже он объяснил свою инициативу тем, что лишний вес - один из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых людей. Поэтому государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни, добавил Жириновский.