Лавров заявил о росте числа партнеров России в Латинской Америке

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия, как и всегда, сегодня сохраняет тесные и добрые отношения с государствами Латинской Америки, А в последние годы число дружественных Москве стран этого региона только увеличивается. Об этом сегодня, 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

Такими словами он ответил на вопрос одного из депутатов, нет ли в планах Москвы и в дальнейшем расширять партнерские отношения с Латинской Америкой на фоне проблем в отношениях с США и Западом.

"У нас, и правда,сложились очень тесные, добрые, длительные отношения с латиноамериканскими государствами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, конечно, наши самые близкие партнеры и друзья. Но в последние годы число этих друзей растет", – подчеркнул Лавров.

Ранее Kp.ru писал, что посол РФ в Венесуэле допустил усиление военного сотрудничества двух стран. Также он отметил, что Каракас готов предоставить РФ военную поддержку при обострении российско-американских отношений.