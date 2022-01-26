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Политика26 января 2022 12:25

Лавров заявил о росте числа партнеров России в Латинской Америке

Глава МИД РФ сообщил о тесных контактах страны с Бразилией, Аргентиной и Боливией
Анна БЕЗРУКОВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия, как и всегда, сегодня сохраняет тесные и добрые отношения с государствами Латинской Америки, А в последние годы число дружественных Москве стран этого региона только увеличивается. Об этом сегодня, 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

Такими словами он ответил на вопрос одного из депутатов, нет ли в планах Москвы и в дальнейшем расширять партнерские отношения с Латинской Америкой на фоне проблем в отношениях с США и Западом.

"У нас, и правда,сложились очень тесные, добрые, длительные отношения с латиноамериканскими государствами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, конечно, наши самые близкие партнеры и друзья. Но в последние годы число этих друзей растет", – подчеркнул Лавров.

Ранее Kp.ru писал, что посол РФ в Венесуэле допустил усиление военного сотрудничества двух стран. Также он отметил, что Каракас готов предоставить РФ военную поддержку при обострении российско-американских отношений.