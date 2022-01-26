В объявлениях ВКонтакте продают экземпляр "Комсомольской Правды" 1943 года

Основным сюжетом публикаций этого номера выступают результаты летней кампании Великой Отечественной войны

В Объявлениях ВКонтакте на продажу выставили оригинальный экземпляр газеты "Комсомольская Правда" за 1943 год. Продавец просит за него 100 тысяч рублей, следует из текста объявления.

Основным сюжетом публикаций этого номера выступают результаты летней кампании Великой Отечественной войны. Речь идет о периоде 5 июля – 5 ноября 1943 года.

Также в издании приводится карта с изображением местностей, освобожденных Красной Армией от немецких оккупантов в период с 12 июля по 5 ноября.

Кстати, репринты архивных номеров "Комсомолки", в том числе газет военных лет, можно купить в нашем официальном магазине.

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