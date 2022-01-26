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Политика26 января 2022 14:26

Глава Народной милиции ЛНР заявил о неготовности Украины к наступлению на Луганск

Возможны только точечные удары, считает глава Народной милиции ЛНР
Анна БЕЗРУКОВА
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Киев планирует по частям "отгрызать" строптивый Донбасс

Киев планирует по частям "отгрызать" строптивый Донбасс

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к полноценному наступлению по всей линии соприкосновения в Донбассе. В связи с этим, при возобновлении Киевом военных действий, скорее всего, следует ожидать точечных ударов, заявил "Луганскинформцентру" глава управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

"На основе разведывательных данных, которые имеются в наличии, а также на базе аналитических заключений наших специалистов, можно заключить, что в настоящее время ВСУ не готовы осуществить полномасштабное наступление по всей линии боевого соприкосновения", - заявил Лещенко.

Также в ЛНР призвали Вооруженные силы Украины отказаться от заранее обреченных на провал агрессивных планов. В ЛНР предусмотрели контрмеры, если будет украинское наступления.

"Народная милиция предусмотрела контрмеры, в связи с чем я вновь заявляю о готовности наших подразделений к отражению агрессии противника", - сказал Лещенко.

Ранее Kp.ru писал, когда, по мнению эксперта, начнется война в Донбассе и к чему это приведет. Полковник в отставке Виктор Баранец считает, что Киев планирует по частям "отгрызать" строптивый Донбасс.