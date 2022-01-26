Польша отказала Белоруссии в выдаче автора Telegram-канала NEXTA Путило

Польша отказалась экстрадировать в Белоруссию основателя признанного в этой стране экстремистским телеграмм-канала. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Польша отклонила запрос Белоруссии об экстрадиции основателя признанного в этой стране экстремистским Telegram-канала NEXTA Степана Путило. Об этом во вторник 26 января сообщает Польское агентство печати (PAP).

Судья Дариуш Любовский, комментируя решение Варшавского окружного суда, отметил, что Белоруссия «требует выдачи совершенно невиновного гражданина только потому, что у него другие взгляды».

В то же время в Генпрокуратуре Белоруссии отметили, что ответ из Польши на просьбу о выдаче Степана Путило не поступал.

«По состоянию на сегодняшний день в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь не поступал ответ из компетентного учреждения юстиции Республики Польша на просьбу о выдаче обвиняемого Степана Путило для привлечения к уголовной ответственности», - цитирует БЕЛТА официального представителя Генпрокуратуры Дмитрия Брылева.

Как ранее сообщалось на kp.ru, следственный комитет Белоруссии потребовал экстрадиции Степана Путило в феврале 2021 года.

Телеграм-канал, который вели Степан Путило и Роман Протасевич, в Белоруссии признали экстремистским в октябре 2020 года. С 20 октября за репост материалов этого канала, а также перепечатку фото и видео с логотипом канала в Белоруссии предусмотрена ответственность.