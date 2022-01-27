В Японии произошло крупное ДТП, пострадали 10 человек

Крупное ДТП произошло на скоростной магистрали в префектуре Тиба Фото: Кадр видео

Утром в четверг, 27 января, в Японии произошло крупное ДТП, в результате которого травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере десять человек, пострадавших доставляют в ближайшие больницы, передает телеканал NHK.

Авария случилась на скоростной магистрали «Кэнъо» в префектуре Тиба, расположенной по соседству со столичной префектурой Токио. Японское общественное телевидение показало в прямом эфире снятые с вертолета кадры с места ДТП. Судя по этим кадрам, на трассе столкнулись как минимум десять автомобилей, машины серьезно повреждены.

На месте аварии работают пожарные и спасатели, полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ровно год назад в префектуре Хоккайдо на севере Японии перевернулся школьный автобус, в котором везли на занятия учеников начальной и средней школы. В результате пострадали более десяти человек.