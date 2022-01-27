ФРС сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25%. Такое решение соответствует ожиданию рынка. Об этом в среду, 26 января, заявила пресс-служба финансового регулятора.

Как говорится в заявлении ФРС, соответсвующее решение было сделано, поскольку Комитет по операциям на открытом рынке «стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда», а также к сохранению инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

«В связи с этим комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом регулятор указал на необходимость поднять в скором времени целевой диапазон ставки по федеральным фондам, что связано с условиями сохранения инфляции, которая на сегодняшний день намного превышает заявленные 2%.

Руководство регулятора также решило снизить показатели ежемесячного выкупа активов с рынка, «доведя их до конца» уже в начале марта текущего года.

Напомним, в декабре прошлого года ФРС США также сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25%. Как писал сайт kp.ru, регулятор сохранил ставку 12-й раз подряд после понижения в марте 2020, что было сделано на фоне коронавируса.