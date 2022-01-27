Медведев заявил, что Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев превратился в игрушку в руках НАТО и США. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отметив, что Украина теперь используется как инструмент геополитического давления на Россию и даже на Китай.

Как отметил зампредседателя Совбеза, президент Украина Владимир Зеленский делает ровно то, что должен был делать человек с его уровнем подготовки к посту главы государства, добавив, что он в нем «не разочарован». Однако, по его словам, в конечном счете деятельность такого лидера ведет к разрушению самой страны.

«Cчитаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины», - заявил политик.

Напомним, ранее Медведев упрекнул Североатлантический альянс в несдержанном обещании о непродвижении на восток, отметив, что НАТО «лезет совсем прямо на наши границы».