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Экономика27 января 2022 8:17

В ПФР напомнили о пособии в 30 тысяч рублей беременным женам военных

Супругам военных по призыву доступна единовременная выплата
Анна БЕЗРУКОВА
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Женам военнослужащих по призыву, ожидающим ребенка, по закону полагается единовременное пособие.

Женам военнослужащих по призыву, ожидающим ребенка, по закону полагается единовременное пособие.

Фото: Shutterstock

Женам военнослужащих по призыву, ожидающим ребенка, по закону полагается единовременное пособие. Также эту выплату могут получить супруги курсантов-первокурсников военных учебных заведений. Размер выплаты в 2022 году - 29 908,46 рублей плюс районный коэффициент, напомнили в отделении ПФР по Томской области.

Как уточнили в ПФР, подавать заявление на получение выплаты можно на сроке беременности, превышающем 180 дней (после 26 акушерских недель), и при условии, что супруга уже призвали в армию. Чтобы получить выплату, нужно предоставить документ из воинской части о том, что муж проходит военную службу по призыву. Также допускается предъявление справки из военкомата, если служба супруга завершена к моменту обращения за получением средств.

Получатели таких денежных выплат - все женщины, находящиеся в положении, независимо от региона проживания. Поэтому никаких особых расчетов в этом случае не производится, уточнили представители ПФР.

Ранее Kp.ru рассказывал, какие пособия и льготы полагаются беременным в России в 2022-м году. В частности, эксперт пояснил, как рассчитываются такие пособия и куда нужно обращаться для их получения.

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