В России по делу о контрабанде наркотиков арестован экс-сотрудник посольства США в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве арестован бывший сотрудник посольства Соединенных Штатов Марк Фогель. В его отношении возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как передает ТАСС, Фогель мог скрыться от следствия, поэтому Химкинский городской суд принял решение арестовать его. По месту жительства экс-сотрудника американского посольства проведены обыски. В МВД сообщили, что супруга задержанного успела избавиться от улик, находившихся в квартире.

В прошлом году Фогель вместе с женой приехал в Москву из Нью-Йорка. Таможенники остановили его при прохождении «зеленого коридора» в аэропорту Шереметьево, поскольку служебные собаки отреагировали на его багаж. При досмотре у Фогеля были обнаружены марихуана, спрятанная в упаковках от контактных линз, и гашишное масло, находившееся в картриджах для электронных сигарет. Наркотики были завернуты в полиэтилен и спрятаны в кроссовках.

Как сообщили в полиции, бывший дипломат успел поработать преподавателем англо-американской школы. Он имел дипломатический статус до мая 2021. Следствие полагает, что Фогель мог использовать его для организации поставок в Россию наркотиков, чтобы потом продавать учащимся.