Минпросвещения и Минцифры совместно с ведущими операторами подготовят детские тарифы интернета Фото: REUTERS

Министерство просвещения и Минцифры совместно с ведущими операторами разрабатывает детские тарифы интернета. Об этом в четверг, 27 января, сообщил директор департамента цифровой трансформации образования и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в российских субъектах, отметив, что прорабатывается также вопрос создания условий для возрастной маркировки программного обеспечения.

«Детские тарифы разрабатываем с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ведущими операторами, которые были бы, условно, проверены, ограничены некими ресурсами, сервисами», - заявил глава департамента.

Горобец отметил, что на данный момент также обсуждают вопрос введения маркировки для программного обеспечения. По его словам, программное обеспечение требует такой верификации для того не возникало каких-либо «вопиющих случаев». «И в рамках ... поручения [Госсовета] было принято решение о том, чтобы Минцифры проработать вопрос дополнительной градации, создания условий для маркировки соответствующего продукта», - уточнил он.