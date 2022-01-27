Медведев заявил о возможной замене американского доллара в России на евро или юань

В случае необходимости Россия сможет обойтись без платежей в долларах США, заменив их на евро или юани. Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

В случае необходимости Россия сможет обойтись без платежей в долларах США, заменив их на евро или юани. Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Да, отсутствие транзакций в долларах может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть также юань. Это новая, весьма многообещающая, с учетом объема экономики Китая, резервная валюта", – пояснил Медведев.

Также он добавил, что в таком случае Россия окажет большую поддержку китайской экономике, нанося убытки другим странам. И добавил, что не знает, кто от такого решения будет в убытке. Вероятно, "система, которая выступает эмитентом доллара или евро", отметил Медведев.

Рассуждая о конвертируемости рубля, замглавы Совбеза РФ отметил, что на данный момент отсутствуют предпосылки для превращения рубля в резервную валюту.

Как ранее писал Kp.ru, Фонд национального благосостояния РФ решил избавиться от доллара. При этом будет добавлено золото и наращена доля юаня и евро.