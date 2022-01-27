Лавров сообщил, что Россия изучает ответ США на предложения по безопасности

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Содержание ответа Вашингтона по гарантиям безопасности в Европе позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако по второстепенным темам. Такое заявление в четверг, 27 января, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, уточнив, что США не ответили на самый главный вопрос, который касается нерасширения НАТО на восток.

«Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет», - заявил российский министр.

Глава МИД РФ также сообщил, что содержание ответа по гарантиям безопасности будет известно в ближайшее время, а президенту России Владимиру Путину доложат об ответах США и НАТО после межведомственного согласования. По его словам, решение о дальнейших шагах примет российский лидер.