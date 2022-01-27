Глава Казахстана заявил о стабилизации ситуации в стране после беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: REUTERS

Ситуация в Казахстане после январских беспорядков полностью пришла в норму. Об этом сегодня, 27 января в ходе заседания совбеза заявил глава страны Касым-Жомарт Токаев.

"На открытии мероприятия глава совета безопасности Касым-Жомарт Токаев отметил, что сейчас ситуация в Казахстане на 100% стабилизировалась, правопорядок удалось восстановить. Делается все возможное для защиты граждан, социума и страны в целом", – сказал он.

Напомним, начало 2022-го года в Казахстане ознаменовалось протестами массового характера. Население западных городов Жанаозен и Актау высказалось против того, чтобы были подняты тарифы на сжиженный газ в два раза.

Протестные акции возникли и в других регионах республики, в том числе, и в Алма-Ате – прежней столице и одном из крупнейших городов страны. Там были зафиксированы инциденты мародерства, нападений боевиков на госструктуры, хищение ими оружия.

В ответ на это властями было решено ввести режим ЧП по всей стране до 19 января и принять меры противодействия.

Как ранее сообщал Kp.ru, жители Усть-Каменогорска в Казахстане рассказали, что у них не стихает война. Всего в результате беспорядков пострадали полсотни человек, семеро были убиты.