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Общество27 января 2022 10:22

Криминалист предложил отправлять педофилов отбывать наказание на тяжелые и опасные работы

Криминалист отметил, что сегодня педофилы сидят в своих камерах по 2-3 человека, молятся, читают книги и гуляют по полчаса в день
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Криминалист предложил отправлять педофилов отбывать наказание на тяжелые и опасные работы

Криминалист предложил отправлять педофилов отбывать наказание на тяжелые и опасные работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Криминалист и бывший оперативник МВД России Михаил Игнатов заявил, что осужденных педофилов нужно отправлять отбывать наказание на тяжелые и опасные работы.

"А ведь в России есть много тяжелых и опасных работ - скажем, добыча урана. Почему бы не отправить тех же педофилов на урановые шахты, конечно, под усиленной охраной? Там они могли бы приносить пользу государству", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Криминалист отметил, что сегодня педофилы сидят в своих камерах по 2-3 человека, молятся, читают книги и гуляют по полчаса в день.

Напомним, закон о принудительном лечении педофилов внесут в Государственную Думу в 2022 году. Кроме того, в нижнюю палату уже внесен законопроект, который подразумевает ужесточение наказания против половой неприкосновенности, рассказывают "Известия".

Ранее замглавы Следственного комитета России Елена Леоненко рассказала, что за девять месяцев 2021 года почти 6 тысяч человек совершили сексуальные преступления в отношении детей, передает RT.