Гидрометцентр пообещал теплое начало февраля 2022 почти на всей территории России. Фото: Вячеслав Прокофьев ТАСС

Начало последнего зимнего месяца почти на всей территории России отметится потеплением. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что температура будет выше климатической нормы.

«Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы», - приводит слова специалиста агентство ТАСС.

Как пояснил синоптик, прогноз распространяется на первые числа февраля, поскольку среднемесячный анализ температур третьего зимнего месяца будет традиционно представлен Гидрометцентром только 31 января.

Напомним, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что на территории Московской области был продлен «желтый» уровень погодной опасности, который действовал в регионе до утра четверга, 27 января. Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил, что сугробы в столице вырастут до полуметра.