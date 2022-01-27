«Молдовагаз» заявила, что условия поставок газа из России в ближайшее время не изменятся Фото: REUTERS

Условия поставок газа из России в Молдавию в ближайшее время будут прежними, заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Они были согласованы с российским холдингом «Газпром» осенью прошлого года.

«Действующий контракт претерпел очень много изменений, поэтому мы приняли решение начать работу над новым договором. В принципе там ничего не изменится, он останется таким же, просто будет заново подписан», – сказал Чебан на пресс-конференции.

По мнению главы «Молдовагаза», Кишинев получает голубое топливо из России на хороших условиях. Он рассказал, что стоимость газа для Молдавии рассчитывается по формуле ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и индексам европейской торговой площадки. Условия контракта позволяют молдавским операторам закупать топливо у других поставщиков.

Напомним, 20 января 2022 в Молдавии из-за газового кризиса на 60 дней ввели режим чрезвычайного положения. До этого «Газпром»заявил, что прекратит поставки голубого топлива в Молдавию, если Кишинев не внесет необходимые платежи до 20 января 2022 года. После этих заявлений «Молдовагаз» полностью погасила задолженность перед российским холдингом «Газпром» за текущие поставки газа.