«Молдовагаз» полностью погасила задолженность перед «Газпромом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетическая компания «Молдовагаз» полностью погасила задолженность перед российским холдингом «Газпром» за текущие поставки газа.

«АО «Молдовагаз» полностью перечислило ГП «Газпром» оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года. Сумма перевода составила 34,375 миллиона долларов – это последний транш из 63 миллионов долларов, которые должны были быть оплачены за этот период», – сообщается на сайте молдавской компании.

Напомним, в четверг, 20 января, в Молдавии из-за газового кризиса на 60 дней ввели режим чрезвычайного положения.

Как писал сайт kp.ru, ранее «Газпром» заявил, что прекратит поставки голубого топлива в Молдавию, если Кишинев не внесет необходимые платежи до 20 января 2022 года.

В прошлом году «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа на пять лет.