В Молдавии ввели режим ЧП из-за газового кризиса

В Молдавии вводят чрезвычайное положение из-за газового кризиса. Фото: REUTERS

В Молдавии из-за газового кризиса на 60 дней вводится режим чрезвычайного положения. Такое решение одобрил молдавский парламент, заявил в четверг 20 января спикер Игорь Гросу.

Ранее сообщалось, что о необходимости введения режима ЧП на 60 дней заявила председатель правительства Молдавии Наталья Гаврилица. При этом Гаврилица отметила, что население Молдавии не пострадает в результате введения чрезвычайного положения.

Инициативу о введении ЧП поддержали 50 депутатов, блок «Коммунисты и социалисты» отказался голосовать за это предложение, пишет РИА Новости.

Режим ЧП предполагает рационализацию потребления в стране газа и других энергоресурсов. Меры по рационализации будут определены в специальных положениях, которые подготовит комиссия по чрезвычайным ситуациям. Также могут быть введены особые правила пользования средствами телекоммуникации, установлен спецрежим быстрой закупки газа. Предполагается использование специальных инструментов для оперативного сбора с населения платежей за газ.

На kp.ru сообщалось, что российская компания «Газпром» заявила о прекращении поставок газа в Молдавию, если эта страна не внесет необходимые платежи до 20 января 2022 года.