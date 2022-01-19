«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию, если та не внесет платеж до 20 января 2022 года

"Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Молдавию, если та не внесет платеж до 20 января. Фото: REUTERS

Российская компания «Газпром» предупредила «Молдовагаз» о прекращении поставок, если очередной платеж за газ не будет перечислен до 20 января. Об этом в среду 19 января сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

«Вчера компания «Газпром» направила «Молдовагазу» официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января», - цитирует Гаврилицу РИА Новости.

Также Наталья Гаврилица заявила о намерении ввести режим чрезвычайного положения в области энергетики.

«Молдовагаз» не успел собрать деньги, поэтому сегодня будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», - сказала премьер-министр.

Цена на газ для Молдавии у «Газпрома» составляет $647 за тысячу кубометров. В то же время на европейских биржах цена кубометра газа переходит за отметку в $1000.

Ранее на kp.ru сообщалось, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии заявила о необходимости для компании «Молдовагаз» попросить «Газпром» об отсрочке оплаты поставок газа до конца января 2022 года.

В декабре 2021 года ЕС заявил о выделении 60 млн евро для помощи пострадавшим от роста цен на газ в Молдавии.

О причинах энергетического кризиса в Молдавии читайте здесь на kp.ru.