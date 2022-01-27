В МИД РФ заявили, что НАТО тренируется по отработке применения против России ядерного оружия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вашингтон модернизирует ядерное оружие, размещённое в неядерных странах НАТО, а также привлекает эти государства к тренировкам по применению такого оружия против России, которая настаивает на возвращении всего американского ядерного оружия в Штаты. Такое заявление сделал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков.

«Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», - приводит ТАСС слова российского дипломата.

Ермаков указал на то, что на сегодняшний день в европейских странах находится примерно две сотни американских авиабомб семейства В61, а Вашингтон проводит их модернизацию, нарушая тем самым Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, в новой модификации такие бомбы будут обладать сниженной или изменяемой мощностью, а также повышенной точностью.

Как сообщил глава департамента МИД РФ, российская сторона добивается того, чтобы совместные ядерные миссии НАТО были незамедлительно прекращены. Он подчеркнул, что американское ядерное оружие должно вернуться в США, а инфраструктура, которая обеспечивает его развертывание, должна быть ликвидирована.