"Газпром" построит газовое хранилище на Курилах

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"Газпром" будет строить спецхранилище для сжиженного природного газа (СПГ) на Курилах для обеспечения островов газом, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, общаясь с журналистами.

""Газпром" сделает СПГ-генерацию. Вовзедут спецхранилище для проведения там СПГ. Ожидается появление в 2023-2025 годах трех пусковых систем, как результат - островной регион будет обеспечен газом", – пояснил Лимаренко.

Также он рассказал, что местные власти в сотрудничестве с минэнерго РФ подготовили большую программу в энергетической сфере. Меры правительства области преследуют целью формирование более хорошей среды проживания островного населения, подчеркнул он.

Ранее Kp.ru писал, что за четыре года природным газом будут обеспечены все дома Сахалинской области. Эксперты считают, что газификация улучшит ситуацию с экологией в регионе.