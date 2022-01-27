Суд Москвы отправил в СИЗО экс-главу подмосковного Росимущества по делу о взятке

Николай Пешков. Фото: fedmp.ru

Бабушкинский суд Москвы своим решением отправил на два месяца в СИЗО бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) области Николая Пешкова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как пояснили в СК РФ, уголовное дело возбудили по материалам ФСБ России.

Следствие считает, что Пешковым была получена взятка от предпринимателя "за содействие в решении его вопросов". Она была получена в форме оплаты номера в отеле во время курортного отдыха на территории России.

Напомним, Николай Пешков находился на посту главы подмосковного Росимущества до 31 декабря текущего года.

Ранее Kp.ru писал, что за взятку на два месяца был арестован мэр Белогорска Игорь Ипатко. Речь шла о сумме 1,4 млн рублей.