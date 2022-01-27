МИД РФ: заявления НАТО о возможности усиления на Востоке не способствуют диалогу по гарантиям безопасности

По словам дипломатов, возле границ РФ регулярно совершают полеты самолеты-разведчики альянса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности усиления присутствия НАТО на Востоке. Как отметил российский дипломат, такая риторика создает негативный фон для переговоров по гарантиям безопасности.

"Подобные заявления генерального секретаря НАТО создают неблагоприятный фон для диалога по гарантиям безопасности. Они подтверждают, что обычной практикой альянса стало усиливать переговорную позицию военными потенциалами", - сказал Зайцев.

Он отметил, что НАТО объясняет свои действия на на восточном фланге угрозой, которую Россия якобы представляет странам альянса. Однако при этом у границ РФ, по словам Зайцева, постоянно пролетают самолеты-разведчики НАТО, а силы альянса отрабатывают атаки на российские объекты, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 января должен был представить ответ организации на предложения России касательно гарантий безопасности и стабильности в Европе. Но его выступление содержало лишь некоторые тезисы письменного ответа, который, как подтвердил российский МИД, получил посол нашей страны в Брюсселе.