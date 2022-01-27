Перестрелка между военными произошла на границе Киргизии и Таджикистана

Oбстановка на участке границы с Таджикистаном сейчас напряженная Фото: REUTERS

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран, сообщили представители Погранслужбы Киргизии.

Ранее в ПС Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии рассказали о том, что обстановка на участке границы с Таджикистаном сейчас напряженная.

К месту прибыли глава управления ПС ГКНБ по Баткенской области Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда Рустам Миршакиров.

"Пограничные структуры, которые были дислоцированы на этом участке границы в Баткенской области, перевели на усиленный режим прохождения службы", – сказали в ведомстве.

Напомним, граница Таджикистана и Киргизии имеет протяженность примерно 950 км, после развала СССР на ней осталось несколько десятков спорных участков. Переговоры по вопросам демаркации и делимитации стали снова активно проводиться в 2002 году, и с того периода прошло около двух сотен заседаний комиссий и рабочих групп.

Ранее Kp.ru сообщал об аналогичных конфликтах на таджикско-узбекской границе. Спецкор издания Александр Коц объяснил, по какой причине страны не могут договориться по этому вопросу.