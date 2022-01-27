Ведущие "60 минут" Попов и Скабеева заразились коронавирусом

Евгений Попов рассказал, что он и его жена и соведущая Ольга Скабеева заразились коронавирусной инфекцией Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ведущий передачи "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов рассказал, что он и его жена и соведущая Ольга Скабеева заразились коронавирусной инфекцией и работают на удаленке, сообщает РИА Новости.

"Дневной эфир я провел, сейчас наступит вечерний, работаем, если так можно сказать, в ковид-режиме - то есть я в гостинице, Ольга в домашних условиях. У меня пока симптомов нет, сегодня утром тест оказался положительным. Поэтому пришлось принять меры, но у нас же "безостановочная зона", по словам нашего коллеги Брилева, вот и надо продолжать, чего уж там", - отметил Попов.

На вопрос по поводу того, каким образом проводится съемочный процесс в "ковидном режиме", ведущий шутливо попросил "не раскрывать конкурентам все тайны". Также он добавил, что все в порядке, и телевизионщики были к этому готовы.

Как ранее сообщал Kp.ru, телеведущий Иван Ургант переболел коронавирусом. Тогда шоумен ушел на самоизоляцию, сообщив при этом, что его программу "Вечерний Ургант" в связи с этим не закроют.