Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны украинских силовиков

ВСУ не нарушали режим прекращения огня с 17 января Фото: Александр КОЦ

Украинские силовики впервые за десять дней нарушили режим прекращения огня на границе с ЛНР, сообщил офицер пресс-службы ведомства Александр Мазейкин. По его словам, в результате огня с украинской стороны погиб сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как сообщил Мазейкин, силовики с позиций 30-й бригады ВСУ в районе находящегося под контролем Киева поселка Троицкое обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Веселогоровку на территории ЛНР. В ответ народная милиция ЛНР открыла огонь. Как пояснил Мазейкин - для защиты гражданского населения и чтобы избежать новых потерь, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские военные использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотников миссии ОБСЕ в районах сел Кряковка и Орехово-Донецкое (Новоайдарский район). Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.