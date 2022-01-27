ВОЗ пообещала изучить опасность нового вида коронавируса NeoCoV

NeoCoV ранее обнаружили в ЮАР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что знают о появлении нового коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Ученым еще предстоит изучить вирус и понять, насколько он может быть опасен для человека.

Сейчас NeoCoV угрожает только летучим мышам. Как отмечают в ВОЗ, возникновение инфекционных заболеваний человека нередко начинается с коронавирусов животных. А летучие мыши считают и вовсе природным резервуаром для многих вирусов. Поэтому опасность возникновения новой пандемии предстоит изучить.

"Представляет ли обнаруженный в ходе исследования вирус опасность для человека, потребует дальнейшего изучения. ВОЗ тесно сотрудничает с рядом организаций для мониторинга и реагирования на угрозу появления зоонозных вирусов", - сообщают в ВОЗ.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov является потенциально опасным для человека. Он является близким родственником возбудителя ближневосточной лихорадки MERS.