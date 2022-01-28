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Политика28 января 2022 6:17

Медведев заявил о необходимости учитывать традиции, делая фото на фоне храмов

Политик отметил, что реакция правоохранителей на оскорбительные публикации должна быть умной
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Медведев заявил, что реакция правоохранителей на оскорбительные публикации должна быть умной

Медведев заявил, что реакция правоохранителей на оскорбительные публикации должна быть умной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что реакция силовых ведомств оскорбительные публикации в интернете должна быть умной и соразмерной правонарушению. Таким образом политик ответил на вопрос, не видит ли он «перегибов в работе» правоохранительных органов из-за заявлений о возбуждении дел после шуток комиков «за фотографии на фоне храма».

Медведев отметил, что граждане, делающие откровенные фото на фоне храмов в нашей стране, должны учитывать традиции России, поскольку подобные снимки могут оскорбить целый народ.

«Наша страна - многонациональная, очень сложная, и мы с вами прекрасно понимаем, что представления, например, о некоторых моральных аспектах отличаются... Так было и так будет, но мы живем в единой стране, и в этом смысле мы должны все это совмещать», - заявил политик.

Зампред Совбеза также заявил, что представления о границах возможного в разных странах отличаются. Однако, по его словам, попытки навязать «те или иные ценности» подобным образом «ведут к очень тяжелым последствиям» и могут сопровождаться столкновениями, а также конфликтами и национальными стычками. «Поэтому реакция должна быть разная, но она должна быть соразмерная, и она должна быть умная», - добавил он.