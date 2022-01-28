Медведев заявил о необходимости учитывать традиции, делая фото на фоне храмов

Медведев заявил, что реакция правоохранителей на оскорбительные публикации должна быть умной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что реакция силовых ведомств оскорбительные публикации в интернете должна быть умной и соразмерной правонарушению. Таким образом политик ответил на вопрос, не видит ли он «перегибов в работе» правоохранительных органов из-за заявлений о возбуждении дел после шуток комиков «за фотографии на фоне храма».

Медведев отметил, что граждане, делающие откровенные фото на фоне храмов в нашей стране, должны учитывать традиции России, поскольку подобные снимки могут оскорбить целый народ.

«Наша страна - многонациональная, очень сложная, и мы с вами прекрасно понимаем, что представления, например, о некоторых моральных аспектах отличаются... Так было и так будет, но мы живем в единой стране, и в этом смысле мы должны все это совмещать», - заявил политик.

Зампред Совбеза также заявил, что представления о границах возможного в разных странах отличаются. Однако, по его словам, попытки навязать «те или иные ценности» подобным образом «ведут к очень тяжелым последствиям» и могут сопровождаться столкновениями, а также конфликтами и национальными стычками. «Поэтому реакция должна быть разная, но она должна быть соразмерная, и она должна быть умная», - добавил он.