Циклоны "Мария" и "Надя" принесут в Москву пятидневные снегопады

За пять дней в Москве выпадет почти половина месячной нормы снега Фото: REUTERS

Москва попеременно окажется в зоне действия двух циклонов с женскими именами, в результате чего в российской столице на протяжении пяти дней будут снегопады и метели. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Североатлантический циклон "Мария" начнет влиять на погоду в Москве уже в пятницу, 28 января.

"Это значит, что начнется снег, который во второй половине дня усилится, - уточнил Тишковец. - Закружит метель, видимость ухудшится до 2 км. Выпадет до 3 мм осадков".

В субботу, 29 января, интенсивность снегопадов усилится, что приведет к сокращению видимости до километра. За этот день выпадет еще 5 мм осадков.

В воскресенье, 30 января, снегопад сначала ослабнет, но затем резко усилится из-за прихода циклона "Надя".

В понедельник, 31 января, российская столица окажется в центре этого циклона. Это приведет к увеличению количества осадков до 7 мм за сутки.

"Показания барометров обрушатся до 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - отметил синоптик.

На пятый день столичный регион затронут только кратковременные снегопады.

Всего же за пять дней в Москве выпадет около 20 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы, констатировал Тишковец.