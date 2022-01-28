Мошенники начали списывать деньги с карт россиян под видом онлайн-покупки билетов Фото: REUTERS

В январе текущего года был зарегистрирован рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, однако вместо билетов были оформлены подписки на мошеннические сайты.

Как передает РБК со ссылкой на представителя ВТБ, после оформления подобной подписки злоумышленники списывали деньги с карты с интервалом в несколько секунд.

«С банковской карты покупателя происходили списания денежных средств в размере от 5 000 до 20 000 рублей с разницей в 10-15 секунд до полного обнуления баланса», – уточнил представитель банка.

По его словам, злоумышленники рассылают фейковые объявления, используя соцсети, мессенджеры, а также сайты знакомств. Своим жертвам мошенники предлагают заполнить платежную форму, которая включает персональные и контактные данные, а также реквизиты банковской карты.

Как сообщил ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров, ранее не отмечалось такого масштабного использования схемы с многократным списанием денежных средств.

«Мы предполагаем, что после получения реквизитов карты на фишинговом сайте запускался бот, который инициировал платежи с подлимитной суммой, не требующей подтверждения платежа через 3-D Secure», - рассказал специалист.

Напомним, ранее были названы самые распространенные схемы обмана физлиц-инвесторов, среди которых сайты с предложениями по проверке брокеров, советы в закрытых Telegram-каналах, и звонки якобы от сотрудников Мосбиржи.