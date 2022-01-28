Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 января 2022 9:23

Лавров считает необходимым обезопасить российских дипломатов на Украине

Глава МИД РФ не исключил провокаций со стороны Запада на фоне эвакуации дипломатов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Лавров считает необходимым обезопасить российских дипломатов на Украине Фото: кадр из видео

Лавров считает необходимым обезопасить российских дипломатов на Украине Фото: кадр из видео

Эвакуация западными странами семей дипломатов с Украины говорит о том, что Росси тоже стоит задуматься о мерах безопасности для своих сотрудников в этой стране, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы – канадцы и британцы. Значит, они чего-то знают, чего не знают остальные? Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов», – сказал дипломат в интервью четырем российским радиостанциям: «Комсомольская правда», Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Как писал сайт kp.ru, накануне в Министерстве иностранных дел России, комментируя вероятность эвакуации российских граждан из Украины в случае эскалации ситуации, заявили, что спецпланов нет, однако отметили, что всегда к этому готовы.

Напомним, ранее Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части своих дипломатов и их семей из Украины, а также посоветовал американским гражданам на время отложить поездки в страну. Через некоторое время с подобным призывами выступили в Министерстве иностранных дел Великобритании, Австралии и Германии. Позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в стране находится под контролем и причин для паники нет.