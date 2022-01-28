Лавров считает необходимым обезопасить российских дипломатов на Украине Фото: кадр из видео

Эвакуация западными странами семей дипломатов с Украины говорит о том, что Росси тоже стоит задуматься о мерах безопасности для своих сотрудников в этой стране, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы – канадцы и британцы. Значит, они чего-то знают, чего не знают остальные? Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов», – сказал дипломат в интервью четырем российским радиостанциям: «Комсомольская правда», Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Как писал сайт kp.ru, накануне в Министерстве иностранных дел России, комментируя вероятность эвакуации российских граждан из Украины в случае эскалации ситуации, заявили, что спецпланов нет, однако отметили, что всегда к этому готовы.

Напомним, ранее Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части своих дипломатов и их семей из Украины, а также посоветовал американским гражданам на время отложить поездки в страну. Через некоторое время с подобным призывами выступили в Министерстве иностранных дел Великобритании, Австралии и Германии. Позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в стране находится под контролем и причин для паники нет.