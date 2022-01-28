Путин сообщил о подготовке концепции новой внешней политики России

Владимир Путин.
Фото: REUTERS
Министерство иностранных дел России подготовило проект концепции внешней политики страны с учетом изменений в международной политике. Такое заявление в пятницу, 28 января, российский лидер Владимир Путин.
«Министерство иностранных дел России подготовило проект обновлённой редакции концепции внешней политики РФ», - заявил глава государства в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.
Путин подчеркнул, что данный документ относится к категории «документов стратегического планирования». По его словам, российское внешнеполитическое ведомство в этом проекте учло «последние изменения, происходящие в мире».
«В том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», - добавил российский лидер.
Докладчиком по данному вопросу выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.