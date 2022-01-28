Путин сообщил о подготовке концепции новой внешней политики России

Владимир Путин. Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России подготовило проект концепции внешней политики страны с учетом изменений в международной политике. Такое заявление в пятницу, 28 января, российский лидер Владимир Путин.

«Министерство иностранных дел России подготовило проект обновлённой редакции концепции внешней политики РФ», - заявил глава государства в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Путин подчеркнул, что данный документ относится к категории «документов стратегического планирования». По его словам, российское внешнеполитическое ведомство в этом проекте учло «последние изменения, происходящие в мире».

«В том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», - добавил российский лидер.

Докладчиком по данному вопросу выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.