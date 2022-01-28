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Политика28 января 2022 11:26

Песков: Цифры по "омикрону" в России пока меньше, чем в США и Европе

Нельзя исключать, что число заболевших новым штаммом в нашей стране возрастет
Анастасия СОБОЛЕВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Европа и Соединенные Штаты на данный момент опережают РФ по статистике заболевших омикрон-штаммом COVID19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Европа и Соединенные Штаты на данный момент опережают РФ по статистике заболевших омикрон-штаммом COVID19.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Европа и Соединенные Штаты на данный момент опережают РФ по статистике заболевших омикрон-штаммом COVID19.

"Эти цифры, они пока меньше, чем в странах Западной Европы, меньше, чем в США. Поэтому нельзя исключать, что они ещё будут увеличиваться", - сказал Песков.

Напомним, что за последние сутки на территории России было выявлено 98 040 новых случаев заражения коронавирусом, 673 человека умерли, госпитализированы 14 046 человек. Число госпитализированных больных на 28 января выросло почти на 10 процентов в сравнении с предыдущим днём. Согласно данным оперштаба, распространение штамма "омикрон" было зафиксировано в 74 регионах РФ.

Ранее kp.ru сообщало, что Песков объяснил большое количество заболевших COVID-19 в Кремле с бушующим в стране штаммом "омикрон".