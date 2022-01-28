Путин подписал закон о штрафах за перевозку немаркированного алкоголя и табака

Выплаты за нарушения составят до полумиллиона рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 28 января подписал закон, согласно которому за перевозку по стране табачной продукции без соответствующей российскому законодательству маркировки будут взиматься штрафы. Закон также ужесточает ответственность за перевозку по России немаркированной алкогольной продукции.

Кодекс РФ об административных правонарушениях будет дополнен санкциями за перемещение физлицом по территории страны табачной продукции без маркировки и изделий, в том числе являющихся товаром (ЕАЭС) Евразийского экономического союза. За исключением перевозки совершеннолетними гражданами не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 грамм табака или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 грамм на одного человека. Нарушителей будут ждать следующие штрафы:

Штраф за перемещение внутри страны (свыше норм, указанных в исключении) :

- Для физических лиц составит от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции. Такие дела будут рассматривать судьи, а протоколы уполномочена составлять полиция.

Штрафы за оборот немаркированной алкогольной или табачной продукции:

- Для граждан составят от 10 до 20 тысяч рублей

- Для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей

- Для юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей

Штраф за производство или ввод в оборот алкогольной и табачной продукции без маркировки или с нарушением маркировки:

- Для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей

- Для юридических лиц будет составлять от 200 до 300 тысяч рублей с последующей конфискацией предметов административного правонарушения.

Кроме того, подписанный президентом закон усиливает административную ответственность за перевозку гражданами алкоголя без необходимой маркировки объемом более 10 литров на человека. В случае нарушения штраф составит от 15 до 25 тысяч рублей.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Путин подписал закон о пожизненном заключение для педофилов-рецидивистов