Правительство ФРГ заявило, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин ничего не знает о возможном отказе от поставок российского газа в Европу. Таким образом официальный представитель правительство ФРГ Штеффен Хебештрайт прокомментировал заявления о том, что в Германия якобы намерена отказаться от поставок энергоресурсов из России.

«Российские контракты по поставкам газа до сегодняшнего дня, по нашему мнению, выполняются полностью. Мы исходим из того, что это будет оставаться и далее так, что Россия будет оставаться надежным контрактным партнером» - заявил представитель немецкого кабмина на брифинге в пятницу, 28 января.

Тем временем представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон отметила, что на сегодняшний день заполненность газохранилищ в стране составляет 40–41%, что меньше, чем в прошлом году, однако, по ее словам, безопасность энергоснабжения Германии обеспечена.

«Верно, что уровень заполненности газохранилищ ниже, чем год назад, но мы получаем газ не только из хранилищ, но и через долгосрочные контракты поставок, которые соблюдаются, через поставки СПГ», - заявила она.