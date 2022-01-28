В Ташкенте женщина с пятиметровой высоты сбросила ребенка в вольер к медведю Фото: Михаил ФРОЛОВ

В зоопарке Ташкента молодая женщина сбросила девочку в вольер к бурому медведю. В результате случившегося ребенок пострадал, но не от хищника, а от падения пятиметровой высоты.

- Днем 28 января (около 10:00 по мск) неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у посетителей, сбросила маленькую девочку в вольер к медведю, - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Отмечается, что посетители и сотрудники зоопарка пытались остановить женщину, но им так и не удалось это сделать. В результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 метров.

В вольере находился кавказский бурый медведь по кличке Зузу. В момент происходящего он лежал. После того, как ребенок оказался на его территории зверь "медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел".

Малышку удалось забрать из вольера медведя, после падения ее осмотрели медики. Предварительно у нее зафиксировали только ушибы и ссадины.

Тем временем, органы прокуратуры Узбекистана завели уголовное дело в отношении женщины, которая решилась отправить свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю.