Аналитик Мильчакова дала прогноз по курсу доллара в начале февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последнюю неделю января доллар существенно улучшил свои позиции и перешагнул отметку в 79 рублей. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова спрогнозировала, как американская валюта поведет себя в начале февраля.

По мнению эксперта, основными предпосылками к падению рубля мог стали опасения новых санкция США и ЕС в отношении России, возможное гипотетическое отключение от SWIFT, хотя в прошлый раз нашей стране дали понять, что данный шаг невозможен.

- В самой SWIFT и даже в ЕС заявляли, что не собираются этого делать. Возможно доллар подстегнули санкции против российского госдолга, что значит запрет для инвесторов из США на приобретение российских гособлигаций как на первичном, так и на вторичном рынке, - пояснила Наталья Мильчакова ФАН.

Если не поступит соразмерного экономического и политического ответа от российских властей, то в конце января и в начале февраля валюта будет реагировать на усиление геополитических и санкционных рисков. Возможны колебания от 78,5 до 80 рублей за доллар и от 88 до 89,5 рубля за евро.

Международный финансовый аналитик Андрей Плотников дал совет, во что стоит инвестировать в 2022 году на фоне сложившейся ситуации. Выбирать для этого недвижимость не стоит, уверен эксперт. А вот размещать деньги в валюте не такое плохое решение, сообщает Пятый канал.

Несмотря на множество внешних фактов, у рубля есть шансы сохранить свои позиции. Поддержку ему окажет растущая нефть. Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ростом цены апрельского фьючерса Brent. Его стоимость превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

По мнению эксперта, стоимость будет расти и достигнет отметки 100 долларов.