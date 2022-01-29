Столтенберг рассказал о разногласиях в НАТО по поставкам оружия Украине

Йенс Столтенберг заявил о разногласиях в НАТО по поводу поставки оружия Украине. Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в альянсе существуют различные точки зрения на поставки оружия Украине. Об этом он сказал в интервью газете El Pais, опубликованном в субботу 29 января.

Столтенберг заявил, что поддержку Украине в различных сферах обязаны предложить все страны НАТО.

«Думаю, что союзники по НАТО обязаны предложить поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты», - сказал Столтенберг.

При этом генсек альянса отметил, что у стран НАТО есть разные взгляды на возможность и необходимость поставки оружия на Украину.

«Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды. Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Прибалтики, предоставляют этот тип вооружения», - сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что ни одна из стран альянса не заинтересована в вооруженном конфликте на Украине. Также он отметил необходимость уважать решение Украины, независимо от того, желает эта страна присоединиться к НАТО или нет. Также Столтенберг, говоря об ответе НАТО на российские предложения по безопасности, подчеркнул конфиденциальность этого документа.

«Мы никогда не ведем переговоров публично, поэтому ответ, который мы отправили в Москву, является конфиденциальным. Конфиденциальность является предварительным условием для дипломатического продвижения вперед», - сказал генеральный секретарь НАТО.

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