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Общество29 января 2022 10:42

Путин поручил зарегистрировать бездомных, чтобы назначать им пенсии и оказывать медпомощь

Президент Путин поручил собрать идеи по регистрации лиц без определенного места жительства
Мария ПАВЛОВА
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Путин поручил зарегистрировать всех бездомных, чтобы платить им пенсии и лечить.

Путин поручил зарегистрировать всех бездомных, чтобы платить им пенсии и лечить.

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабинету министров совместно с органами исполнительной власти регионов выдвинуть идеи по регистрации лиц без определенного места жительства. Проекты должны быть представлены президенту до 1 мая. Об этом говорится в перечне поручений Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

Регистрировать бездомных необходимо, чтобы они могли получать медпомощь и пенсии, говорится в документе. Предполагается, что в системе регистрации людей без определенного места жительства может быть задействован портал госуслуг.

Кроме того, Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки некоммерческим организациям, которые помогают бездомным.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге бездомные смогут претендовать на звание «Ветеран труда». О том, как помогают людям без определенного места жительства в разных регионах России, читайте здесь и здесь на kp.ru.