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Общество29 января 2022 11:13

Путин поручил обобщить информацию по делам о превышении самообороны

Президент РФ поручил подготовить разъяснения по обобщению информации о превышении необходимой самообороны
Мария ПАВЛОВА
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Путин поручил обобщить информацию по превышению необходимой обороны.

Путин поручил обобщить информацию по превышению необходимой обороны.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил Верховному Суду РФ обобщить информацию по уголовным делам, в которых шла речь о превышении пределов необходимой самообороны. Об этом говорится в перечне поручений Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

Путин также рекомендовал ВС до 1 июня 2022 года подготовить по итогам обобщения этой информации соответствующее разъяснение.

«Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, а также подготовить по итогам обобщения соответствующие разъяснения», - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

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