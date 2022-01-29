Путин поручил определить ситуации, в которых детям-сиротам будут компенсировать задолженность по ЖКХ

Путин поручил определить, когда детям-сиротам может быть компенсирована задолженность по ЖКХ. Фото: REUTERS

Российский президент предложил правительству до 1 июня 2022 года определить ситуации, в которых детям-сиротам могут компенсировать задолженности по оплате жилья и «коммуналки». Об этом говорится в перечне поручений Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации для погашения задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг», - говорится в тексте опубликованного на официальном сайте Кремля документа.

Предполагается, что право на компенсацию задолженности может возникнуть у детей-сирот, если долг по ЖКХ образовался, когда они не имели возможности пользоваться жильем потому, что были в детских домах или интернатах, получали профессиональное образование и в некоторых других ситуациях.

«При необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», - сказано в документе.

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