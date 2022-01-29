В Москве 30 января 2022 года желтый уровень опасности из-за ветра и метели

В Москве желтый уровень опасности - ветер и гололед. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики определили погоду в Москве и Московской области на ближайшие сутки как потенциально опасную. Такое определение соответствует желтому уровню опасности, уточнили в Гидрометцентре России.

30 января москвичи и жители Подмосковья должны быть осторожнее из-за метели и порывов ветра до 17 метров в секунду. Также на дорогах гололедица. Скользкими дороги и тротуары останутся как минимум до 13 часов воскресенья, 31 января.

Корреспондент «Комсомолки» проверила топовые народные лайфхаки для обуви при гололеде. О том, помогли ли ей сделать обувь устойчивее лейкопластырь, клей, войлок, наждачная бумага и прочие ухищрения, читайте здесь на kp.ru.

Советы, как обезопасить себя и своих близких в гололед автомобилисту и пешеходу, каки мест следует избегать и о чем стоит позаботиться заранее, собраны здесь на kp.ru.