Дезертировавший из Польши в Белоруссию солдат Чечко подал заявление в Гаагский трибунал

Эмиль Чечко заявил, что подал заявление в Гаагский трибунал. Фото: кадр из видео.

Польский солдат Эмиль Чечко, который в конце 2021 года дезертировал и сбежал в Белоруссию, заявил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал. Об этом сообщает Telegram-канал провластной белорусской инициативы «Системная правозащита».

«Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено», - сказал Чечко в видеообращении, которое появилось в сети в субботу 29 января.

Чечко упомянул о гибели польского военнослужащего, которого нашли с простреленной головой в среду 26 января недалеко от польско-белорусской границы и отметил, что польское общество имеет право знать правду о ситуации на границе с Белоруссией, в том числе и о том, что на границе гибли люди.

«Информация, представленная в польских СМИ, является часто лживой и неправдивой», - сказал Чечко.

Ранее сообщалось, что польский военнослужащий Эмиль Чечко рассказал, что лично принимал участие в убийствах мигрантов, которые пытались с территории Белоруссии проникнуть в Польшу, чтобы затем перебраться в Германию.

На родине Чечко грозит военный трибунал за дезертирство, кроме того, он ранее был осужден за то, что избивал свою мать.

По словам Эмиля Чечко, на польско-белорусской границе были убиты более 240 мигрантов.