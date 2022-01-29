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Происшествия29 января 2022 13:18

Суд арестовал подозреваемого в похищении и убийстве жены в Волоколамске

Мужчине предъявлено обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве супруги
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд арестовал подозреваемого в похищении и убийстве жены в Волоколамске

Суд арестовал подозреваемого в похищении и убийстве жены в Волоколамске

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд арестовал подозреваемого в похищении и убийстве бухгалтера в подмосковном Волоколамске.

Помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная сообщила, что 36-летнему местному жителю было предъявлено обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве своей супруги.

По версии Следственного комитета, в минувший четверг, 27 января, мужчина, дождавшись, когда его жена, с которой он собирался развестись, выйдет с работы, стал преследовать ее на машине.

«Поравнявшись во время движения автомобиля, он попросил женщину остановиться и выйти из машины», - сообщили в Следственном комитете.

Как сообщается, после этого подозреваемый привез женщину в хозяйственное помещение, где связал ей руки и изнасиловал, а позже решил задушить, после чего мужчина скрылся с места преступления.

На допросе мужчина признал свою вину и сознался в совершенном преступлении.