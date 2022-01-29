Лидеры европейских правых партий заявили о "неэффективности дипломатии" Евросоюза из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры европейских крайне правых партий в совместной декларации, которая была принята по итогам встречи в Мадриде, сообщили о «неэффективности дипломатии» Европейского союза в ситуации вокруг Украины.

В декларации, которую зачитал на пресс-конференции евродепутат от испанской партии VOX Хорхе Буксаде, лидеры правых партий призывают «работать, чтобы гарантировать, чтобы страны Европы действовали солидарно в связи с угрозой внешних нападений». «Солидарность, определенность и сотрудничество в области обороны между европейскими странами необходимы в связи с подобными угрозами», - отмечается в документе.

Политики также указали на «неэффективность дипломатии», отметив, что «каждая нация должна иметь сильный и солидарный голос» для того, чтобы защищать «территориальную целостность и нерушимость границ европейский стран».

Как сообщил испанский политик, премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным «передаст общую согласованную позицию» лидеров партий. Рабочий визит главы венгерского правительства в Москву состоится во вторник, 1 февраля.

В конференции в Мадриде приняли участие премьер Венгрии, премьер Польши Матеуш Моравецкий, лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, а также лидеры крайне правых партий Австрии, Бельгии, Испании, Италии, Нидерландов, Болгарии, Эстонии, Литвы и Румынии.