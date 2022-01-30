В Москве полицейский выстрелил в водителя во время дорожного конфликта

Руководством УМВД назначено проведение служебной проверки из-за инцидента Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в результате дорожного конфликта сотрудник полиции выстрелил в водителя легкового автомобиля. Как сообщил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах, после инцидента полицейский пытался скрыться.

Отмечается, что дорожный конфликт произошел на дублере Боровского шоссе в столице. Водитель одного легкового авто подрезал другое, после чего вышел из машины и выстрелил в оппонента.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан житель города Подольска 1992 года рождения, подозреваемый в данном противоправном деянии, который, как установлено, является сотрудником одного из подразделений УМВД России по г.о. Подольск", - рассказал kp.ru источник.

Отмечается, что в отношении полицейского следственными органами принято процессуальное решение. Руководство УМВД назначило служебную проверку, по результатам которой мужчина будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

Как ранее писал сайт kp.ru, массовое ДТП полностью перекрыло проезд по федеральной трассе «Кола», она же Мурманское шоссе в Санкт-Петербурге. Авария произошла утром 28 января на 105-м километре. Столкнулись три грузовых и два легковых автомобиля. Без жертв не обошлось.